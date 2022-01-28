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Диетолог рассказала, без каких зимних фруктов страдает организм

28 января 2022, 20:04
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Все эти фрукты достаточно высококалорийные, говорит диетолог Тараско, за счет большого количества простых углеводов, и злоупотреблять ими не нужно.

Фрукты
Диетолог рассказала, без каких зимних фруктов страдает организм / ua.depositphotos.com

Есть как минимум три самых полезных зимних фрукта. Об этом заявила известный диетолог и эндокринолог в комментарии "РИА Новости" Анастасия Тараско.

"Все фрукты обладают примерно одинаковым составом. Углеводы представлены глюкозой, фруктозой, большое количество витаминов: витамин С, группы В, также калий, магний, кальций, цинк и другие микроэлементы. Но все-таки они достаточно высококалорийные за счет большого количества простых углеводов, и злоупотреблять ими не нужно, достаточно 1-2 фрукта в день", — говорит специалист.

Говоря о традиционных фруктах в зимний сезон, Тараско составила топ-3:

1. Абрикосы.

Их удобно хранить в замороженном или сушеном виде, при этом сохраняется большое количество калия, магния, витаминов. Кроме того, абрикос обладает легким стимулирующим воздействием на кишечник.

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2. Бананы.

За счет большого количества клетчатки, калия, углеводов это идеальный перекус. Триптофан, который в них содержится, субстрат для синтеза гормона радости — серотонина.

3. Гранат.

Хорош тем, что длительно сохраняет (практически всю зиму) свои целебные свойства за счет особенности строения. Гранатовый сок богат железом, магнием, витамином С и различными биологически активными веществами — биофлавоноидами. Его кора тоже обладает лечебным воздействием: противовоспалительным и ранозаживляющим.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

viber
здоровье гранат бананы абрикосы организм
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