Диетолог перечислил пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета / justL1209 \ flickr.com

Есть как минимум пять продуктов, которые очень полезны для человеческого иммунитета. Об этом рассказал нутрициолог (специалист по здоровому питанию) и кандидат биологических наук Александр Мирошников в комментарии телеканалу "Москва 24"

В первую очередь специалист обратил внимание на продукты, которые содержат витамин С. Это вещество участвует в выработке интерферона и иммунных клеток. Из числа летних продуктов наилучшим будет черная смородина, поскольку 100 граммов этой ягоды содержат 22% витамина от суточной нормы.

Для укрепления иммунитета необходим и витамин А, которым богат базилик. Этот витамин также участвует в процессе создания иммунных клеток. Также Мирошников рекомендует употреблять три-четыре веточки базилика в день. Вместе с ним нутрициолог посоветовал есть листовой салат, который содержит витамин В, который помогает бороться со стрессом.

Кроме того, врач рассказал о важности укропа. Содержащиеся в нем фитонциды обладают противомикробными свойствами. Не стоит забывать и о креветках, которые богаты белком, участвующим в создании иммунных тел. Врач предложил варить их с сушенным укропом для усиления полезных свойств.

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