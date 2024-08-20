Цифра удивит многих: как часто нужно стирать джинсы - исследование

Джинсы прошли долгий путь с тех пор, как их создали как практичную одежду для шахтеров и рабочих. Однако, не все понимают, как часто их нужно стирать.

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Как часто нужно стирать джинсы - что сделать, чтобы джинсы не светлели / Коллаж Главред, фото: pexels

Джинсы сейчас доступны во всех возможных вариантах кроя, цветов и стилей, и ни один гардероб не обходится без по крайней мере одной пары. Однако определить, как часто их следует стирать, может быть непросто.

Исследование, проведенное Университетом Альберты, показало, что уровень бактерий в паре джинсов, которую носили две недели, такой же, как и в паре, которую носили ежедневно в течение 15 месяцев, то есть более частая стирка не делает их чище.

По данным джинсового бренда Levi's, некоторые люди решают никогда не стирать джинсы. Дизайнер Пол О'Нил рассказал австралийскому финансовому изданию Australian Financial Review, что он стирает их каждые "30-50 раз".

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О'Нил рассказал изданию Australian Financial Review, что он рекомендует стирать джинсы в холодной воде, чтобы цвет не потускнел, и вывешивать их на улицу для сушки - никогда не сушить в сушилке.

"Чем больше вы стираете джинс, тем светлее он становится, теряя цвет с каждой стиркой", - сказал он.

Однако он пояснил, что частота стирки джинсов зависит от личных предпочтений и нет "официального" способа.

Вместо того, чтобы стирать джинсы, некоторые люди находят другие способы освежить их, например, кладут их в морозильную камеру, сбрызгивают уксусом или вывешивают на солнце для "стирки УФ", чтобы уничтожить бактерии, сказал О'Нил.

Обсуждая этот вопрос в социальных сетях, многие из пользователей Reddit признались, что редко стирают свою джинсовую одежду, сообщает Express.

Кто-то, называющий себя экспертом по одежде отметил, что слишком частая стирка может привести к повреждению ткани.

"Джинс был создан для тяжелых задач, что делает его устойчивой тканью. Вы можете носить их столько раз, сколько пожелаете, пока они не будут грязными и не будут плохо пахнуть", - указывает он.

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Не все согласились с подходом "лучше меньше, да лучше", когда речь шла о стирке джинсовой ткани, многие с ужасом отреагировали на него.

"Это отвратительно, я думаю, что их нужно стирать после нескольких раз ношения. Вы явно будете вонять!", - написал один из пользователей.

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