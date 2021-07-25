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Чушь и деньги на ветер: ученые объяснили, почему тесты на антитела к коронавирусу делать не нужно

25 июля 2021, 12:01
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Огромная опасность этих исследований состоит в том, что создается иллюзия защиты, в результате чего многие люди не соблюдают карантин.

Коронавирус
Ученые объяснили, почему тесты на антитела к коронавирусу делать не нужно / REUTERS

Тесты на наличие антител к коронавирусу не нужно делать, так как их результаты ненадежны и неинформативные насчет уровня иммунной защиты человека к COVID-19.

Как пишет ВВС со ссылкой на экспертов, наличие антител — это только половина картины в защите организма от коронавируса. В частности, молекулярный биолог Константин Андреев, сотрудник Медицинского института Северо-Западного университета США отмечает, что есть клеточный иммунный ответ, который не определяет тест на антитела. И иммунный ответ сохраняется значительно дольше.

"У вас может быть низкий уровень антител, но хорошая защита от вируса за счет клеточного иммунитета. А может быть и наоборот. Например, первый укол вакцины может спровоцировать резкий всплеск уровня антител, но иммунитет будет слабым — и окрепнет, только когда в работу вступят другие защитные механизмы", — объяснил эксперт.

Отмечается, что огромная опасность этих исследований состоит в том, что создается иллюзия защиты, в результате чего многие люди не соблюдают карантин, подвергая себя потенциальному риску инфицирования.

"Сегодня единственное, что вообще имеет смысл делать — с научной точки зрения, — это пойти и быстрее привиться от вируса", — высказался профессор Школы здравоохранения Гарвардского университета Виш Висванат.

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В свою очередь Андреев отметил, что тесты на антитела важны для ученых, но не для обычных людей, ведь такой тест не поможет в диагностике COVID-19, лечении или профилактике вируса. А рекомендации по периодической проверке уровня антител он назвал вообще "чушью".

В качестве дополнительного аргумента против индивидуального тестирования в США называют и другие недостатки этого метода. Например, некоторые тесты могут выявить только антитела, которые остались после перенесенной инфекции, но не после прививки, что только вносит путаницу и повышает риск ложной интерпретации.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

22 июля в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Подробнее о штамме коронавируса Дельта можете узнать из сюжета:

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

Из-за коронавируса Дельта в Украине ситуация будет развиваться по российскому сценарию, потому что у нас очень низкий охват населения вакцинацией. Такой прогноз озвучил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

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