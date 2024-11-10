Что было первым курица или яйцо: ученые поставили точку в извечном вопросе

Вопрос о том, что появилось первым - курица или яйцо, уже веками волнует человечество и продолжает оставаться одной из самых интригующих загадок науки.

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Что было первым курица или яйцо - ученые дали окончательный ответ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Что было первым: яйцо или курица

Когда люди начали есть куриные яйца

Ученые из Женевского университета утверждают, что структурные основы женских репродуктивных клеток, то есть яйцеклетки, возникли задолго до появления кур. Они исследовали одноклеточный организм Chromosphaera perkinskii, найденный в 2017 году в морских отложениях возле Гавайских островов. Первые следы этого вида датируются более миллиардом лет назад, что значительно предшествует появлению животных, сообщает Главредсо ссылкой на DailyMail.

Ученые заметили, что этот вид формирует многоклеточные структуры, похожие на животные эмбрионы, что свидетельствует о существовании генетических программ для эмбрионального развития задолго до возникновения животного мира. Таким образом, природа имела генетические механизмы для "создания яиц" задолго до появления кур, объясняют они.

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"Хотя C. perkinsii является одноклеточным видом, такое поведение показывает, что процессы многоклеточной координации и дифференциации уже присутствовали в этом виде задолго до того, как первые животные появились на Земле", - указывает автор исследования Омайя Дудин (Omaya Dudin) отметила.

Исследования свидетельствуют, что яйца с твердой скорлупой, подобные куриным, появились не ранее чем 300 миллионов лет назад.

"Это захватывающе, вид, открытый совсем недавно, позволяет нам вернуться в прошлое более чем на миллиард лет", - сказала Марин Оливетта, первый автор исследования.

Отдельное исследование, опубликованное в этом году, указывает, что способность кур регулярно откладывать яйца сделала их привлекательными для людей тысячи лет назад. Это способствовало одомашниванию кур и превращению их в современный вид, с которым мы знакомы сегодня.

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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