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"Цены на топливо растут": мужчина изобрел мотоцикл, работающий на пиве

Сергей Кущ
12 мая 2023, 14:54 обновлено 12 мая, 14:54
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Сам изобретатель признался, что не употребляет спиртных напитков.
Мужчина изобрел мотоцикл на пиве
Мужчина изобрел мотоцикл на пиве / скриншот с видео

Изобретатель из США, завоевавший популярность благодаря своим необычным транспортным средствам, представил свое последнее творение: мотоцикл, работающий на пиве.

Мужчина признался, что создал пивной мотоцикл в своем гараже. Вместо топливного двигателя транспортное средство имеет 14-галлоновую бочку с нагревательной спиралью, пишет upi.

Змеевик нагревает пиво до 300 градусов, которое затем превращается в перегретый пар в форсунках, которые двигают мотоцикл вперед.

видео дня

"Цена на топливо растет. Я не пью. Я не пью, поэтому я не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива", - сказал Майклсон.

Изобретатель говорит, что его творение может развивать скорость до 150 миль в час. Он сказал, что надеется в ближайшее проверить его возможности.

Мотоцикл на пиве
Мотоцикл на пиве / скриншот с видео

Сын Майклсона, Бадди, сказал, что мотоцикл можно приспособить для работы практически на любом напитке.

"Это может быть любая жидкость. Это может быть Red Bull. Это может быть кофе "Карибу". Это может быть что угодно. Но пиво. Почему бы и нет", - сказал Бадди Майклсон.

Смотрите видео о том, как мужчина изобрел мотоцикл, работающий на пиве:

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

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