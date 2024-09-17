УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Большинство не догадывается: чувствует ли рыба боль - неожиданное объяснение

Юрий Берендий
17 сентября 2024, 04:47
99
Научные исследования подтверждают, что рыбы способны чувствовать боль и эмоции, что меняет наше представление об их благополучии и этическом отношении к ним.
Большинство не догадывается: чувствует ли рыба боль - неожиданное объяснение
Могут ли рыбы чувствовать боль - неожиданные результаты исследования / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Современные научные исследования подтверждают, что рыбы действительно чувствуют боль, что меняет наше представление об этих созданиях и нашей ответственности перед ними. Блогер с канала "NowThis Impact" с почти 4 миллионами подписчиков обращает внимание на этот важный аспект, рассказывая, как наши представления о рыбах как о "простых" существах часто не соответствуют действительности.

Могут ли рыбы действительно чувствовать боль

Рыбы имеют болевые рецепторы, похожие на человеческие, и их поведение после получения болезненных раздражителей свидетельствует о наличии сознательного ощущения боли.

Как отмечает эксперт: "Рыбы имеют такие же болевые рецепторы, как и люди, и они ведут себя так же, как и любое животное, когда эти рецепторы активируются".

Это было доказано экспериментами, где рыбы проявляли желание изменить среду на такую, которая облегчает боль, что четко демонстрирует их способность реагировать на физические страдания. Например, зебры в исследовании предпочитали аквариум с анестетиком, если им было больно.

Смотрите видео о том, чувствуют ли рыбы боль:

Чем чувствуют рыбы

Эти наблюдения открывают перед нами новый мир, где рыбы показывают эмоциональную жизнь и понимание.

"Рыбы имеют вкусовые рецепторы на внешней стороне тела, они могут чувствовать электрический ток и видят больше цветов, чем мы", - отмечает автор, подчеркивая, насколько сложной является сенсорная система рыб.

Более того, некоторые рыбы, такие как групер, по имени Улисс в аквариуме Сан-Франциско, проявляют признаки эмоциональной связи с людьми, избирательно позволяя себя гладить или демонстрируя неприязнь к другим.

Что чувствует пойманная рыба

Однако проблема не только в признании чувствительности рыб. Миллиарды рыб ежегодно убивают для потребления, часто с использованием методов, которые причиняют им длительную боль.

Обычно рыбу убивают через асфиксию, и этот процесс может длиться несколько часов, во время которых рыба страдает от мучительных конвульсий.

Блогер объясняет: "Когда они умирают, их тела бьются с такой силой, что разрывают собственные мышцы", подчеркивая тяжесть ситуации.

Поднимается вопрос этики отношения к рыбам в контексте потребления пищи: "Если мы заботимся о благополучии собак, кошек, коров и свиней, мы также должны заботиться о боли, которую мы причиняем рыбам", - отмечает эксперт.

В мире, где миллиарды рыб ежегодно страдают от мучительной смерти, пришло время пересмотреть наше отношение к этим созданиям и учесть их чувства при принятии решений о потреблении рыбы.

Что известно о YouTube канале "NowThis Impact"

"NowThis Impact" - это один из каналов популярного цифрового медиабренда NowThis, который специализируется на социальных, политических и экологических темах. NowThis Impact сосредотачивается на продвижении историй о позитивных изменениях в мире, освещая важные вопросы, связанные с устойчивостью, экологией, социальной справедливостью и гуманитарными инициативами. Контент канала нацелен на повышение осведомленности и мотивацию людей к действиям для улучшения общества и окружающей среды.

Канал активно использует короткие видео для популяризации важных тем среди молодой аудитории в соцсетях.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рыба рыбалка
Реклама

Главное за день

Ночная атака дронов: ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", два БПЛА вернулись в РФ

Ночная атака дронов: ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", два БПЛА вернулись в РФ

08:37 Украина
Когда закончится война в Украине: неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов

Когда закончится война в Украине: неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов

07:50 Украина
Украина не может создавать эффективные боевые подразделения: в ISW назвали причину

Украина не может создавать эффективные боевые подразделения: в ISW назвали причину

07:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания 44043

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ 20859

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка 20452

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины 16515

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

Последние новости

08:37

Ночная атака дронов: ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", два БПЛА вернулись в РФ

08:15

Путин увеличивает армию России не из-за войны в Украине: в ISW раскрыли истинные причины

08:10

Очередное "покушение" на Трампа после неудачных дебатовмнение

07:50

Жгучая брюнетка: вечно молодая Ольга Сумская ошарашила своим видом

07:50

Когда закончится война в Украине: неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
07:43

Украина не может создавать эффективные боевые подразделения: в ISW назвали причину

06:42

Британия не позволит Украине бить по целям в РФ без согласия США – The Times

06:10

РФ готовит массированный удар по Украинемнение

05:40

Как зелень заморозить кубиками льда: лучший кулинарный лайфхак

Реклама
05:15

Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года: тревожный прогноз

04:47

Большинство не догадывается: чувствует ли рыба боль - неожиданное объяснениеВидео

04:03

Как хранить выключенный холодильник, чтобы не сломать его

03:30

Предательница Таисия Повалий серьезно больна - что произошло

03:30

Когда лучше пересадить смородину - осенью или весной: хозяйка рассказала о важном правилеВидео

02:43

"Неделя, полная страха, боли и слез": у итальянской супермодели обнаружили рак

02:13

Как убрать заломы на обуви за считанные секунды: гениальные способы от экспертов

01:29

Духовка заблестит как из магазина: убойное средство для мгновенной очисткиВидео

00:15

Очень похожа на Бритни: бывший муж Спирс нашел себе новую подругуВидео

16 сентября, понедельник
23:39

Россияне нацелились на захват двух городов: эксперт раскрыл приоритеты Кремля

22:44

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Реклама
22:42

"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

22:18

Как бороться с осенней усталостью: специалисты раскрыли, как бороться с сонливостью

22:15

Мама на стиле, Вакарчук в смешной шапке: лидер Океана Эльзы показал редкое фото

22:14

"Сделали вместе": путинистка Валерия умотала из РФ к сыну за границу

22:01

Цена на популярный в Украине продукт вырастет вдвое: в чем причина

21:40

Один сок: стейк всего за 5 минут, который всегда получается даже на обычной сковородеВидео

21:21

4 важных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

21:20

Окружение россиян в Курской области: в DeepState раскрыли важные детали боев

20:59

Потечет как из бутылки: как быстро выжать сок из лимона не разрезая егоВидео

20:39

Почему РФ начала запускать по Украине больше "Шахедов": названа важная причина

20:13

Перешел к личным оскорблениям: Трамп нашел "виновников" его повторного покушения

20:04

Спецназовцы ГУР мощно ударили по российской базе беспилотников в Сирии

19:50

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

19:47

Почему осенью мухи кусаются: причины, о которых мало кто знает

19:44

Грозы, дожди и мощный ветер: названы регионы, где будет свирепствовать непогода

19:44

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова чуть не погибла в Одессе

19:14

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответВидео

19:12

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов: в Украине ощутили подземные толчки

19:10

Заранее обвинили Украину: россияне анонсировали новый терактмнение

18:50

Сколько продлится война в Украине: названы неожиданные сценарии по 2025 году

Реклама
18:42

Чтобы найти 3 отличия за 11 секунд, надо иметь "орлиное зрение": невероятно сложная загадка

18:42

Российскому пропагандисту "Крабу" проломили голову

18:13

Наде Дорофеевой угрожают расправой подписчики

18:12

Лично представит план мира: Зеленский выступит на Генассамблее ООН

18:07

Покушение на Трампа: в ГУР сделали заявление о подозреваемом

18:07

Ближайшие недели станут определяющими: сможет ли РФ продвигаться на фронте

17:58

Может полностью испортить блюдо: когда надо добавлять соль в жареный картофельВидео

17:58

Пока Днепр обстреливали, депутаты Филатова устроили лакшери-вечеринку на МальдивахВидео

17:45

Токаев убеждал Шольца в "непобедимости" России и "топил" за план Китая

17:38

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять