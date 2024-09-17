Большинство не догадывается: чувствует ли рыба боль - неожиданное объяснение

Научные исследования подтверждают, что рыбы способны чувствовать боль и эмоции, что меняет наше представление об их благополучии и этическом отношении к ним.

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Могут ли рыбы чувствовать боль - неожиданные результаты исследования / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Современные научные исследования подтверждают, что рыбы действительно чувствуют боль, что меняет наше представление об этих созданиях и нашей ответственности перед ними. Блогер с канала "NowThis Impact" с почти 4 миллионами подписчиков обращает внимание на этот важный аспект, рассказывая, как наши представления о рыбах как о "простых" существах часто не соответствуют действительности.

Могут ли рыбы действительно чувствовать боль

Рыбы имеют болевые рецепторы, похожие на человеческие, и их поведение после получения болезненных раздражителей свидетельствует о наличии сознательного ощущения боли.

Как отмечает эксперт: "Рыбы имеют такие же болевые рецепторы, как и люди, и они ведут себя так же, как и любое животное, когда эти рецепторы активируются".

Это было доказано экспериментами, где рыбы проявляли желание изменить среду на такую, которая облегчает боль, что четко демонстрирует их способность реагировать на физические страдания. Например, зебры в исследовании предпочитали аквариум с анестетиком, если им было больно.

Смотрите видео о том, чувствуют ли рыбы боль:

Чем чувствуют рыбы

Эти наблюдения открывают перед нами новый мир, где рыбы показывают эмоциональную жизнь и понимание.

"Рыбы имеют вкусовые рецепторы на внешней стороне тела, они могут чувствовать электрический ток и видят больше цветов, чем мы", - отмечает автор, подчеркивая, насколько сложной является сенсорная система рыб.

Более того, некоторые рыбы, такие как групер, по имени Улисс в аквариуме Сан-Франциско, проявляют признаки эмоциональной связи с людьми, избирательно позволяя себя гладить или демонстрируя неприязнь к другим.

Что чувствует пойманная рыба

Однако проблема не только в признании чувствительности рыб. Миллиарды рыб ежегодно убивают для потребления, часто с использованием методов, которые причиняют им длительную боль.

Обычно рыбу убивают через асфиксию, и этот процесс может длиться несколько часов, во время которых рыба страдает от мучительных конвульсий.

Блогер объясняет: "Когда они умирают, их тела бьются с такой силой, что разрывают собственные мышцы", подчеркивая тяжесть ситуации.

Поднимается вопрос этики отношения к рыбам в контексте потребления пищи: "Если мы заботимся о благополучии собак, кошек, коров и свиней, мы также должны заботиться о боли, которую мы причиняем рыбам", - отмечает эксперт.

В мире, где миллиарды рыб ежегодно страдают от мучительной смерти, пришло время пересмотреть наше отношение к этим созданиям и учесть их чувства при принятии решений о потреблении рыбы.

Что известно о YouTube канале "NowThis Impact" "NowThis Impact" - это один из каналов популярного цифрового медиабренда NowThis, который специализируется на социальных, политических и экологических темах. NowThis Impact сосредотачивается на продвижении историй о позитивных изменениях в мире, освещая важные вопросы, связанные с устойчивостью, экологией, социальной справедливостью и гуманитарными инициативами. Контент канала нацелен на повышение осведомленности и мотивацию людей к действиям для улучшения общества и окружающей среды. Канал активно использует короткие видео для популяризации важных тем среди молодой аудитории в соцсетях.

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