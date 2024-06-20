Большинство людей даже не догадываются: какая самая маленькая кость у человека

Тело человека полно интересных фактов, которые знают не все. В частности, вопрос о том, какая кость является самой маленькой - довольно распространенный.

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Самая маленькая кость у человека / коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Наверное каждый человек хоть раз в жизни задавался вопросом - какая кость является самой маленькой? И действительно, мало кто знает детальное строение тела и то, какие тайны оно скрывает. Мы собрали для вас несколько интересных фактов, которые точно удивят.

Как называется самая маленькая кость в организме

Стремечко - самая маленькая и самая легкая кость человека, ее размеры не превышают 3,5 мм, а вес 50 мг. Стремечковая мышца также самая маленькая из всех мышц в человеческом теле. Стоит добавить, что ушные косточки являются единственными, которые с рождения не испытывают никаких изменений.

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Стремечко / фото: Википедия

Куда упирается стремечко

Стремечко - слуховая кость среднего уха, соединяет наковальню и улитку (внутреннее ухо). Получила название из-за характерной формы.

К тому же, на вопрос: какая самая слабая кость у человека - также можно ответить, что это стремечко. Из-за своих размеров и веса она не может похвастаться большой прочностью.

Где самая крепкая кость

Бедренная кость является самой длинной, и, по большинству измерений, самой прочной костью в человеческом теле. Ее длина в среднем составляет 26,74% от роста. Стоит заметить, что с возрастом костная ткань теряет свою прочность, из-за чего часто происходит перелом шейки бедра.

Что известно о скелете человека? Скелет человека - это твердая структура, образованная совокупностью костей. Служит опорой человеческого тела. При рождении скелет человека содержит около 300 костей; к достижению взрослого возраста количество костей уменьшается примерно до 206, за счет срастания ряда мелких костей. Однако в целом количество костей зависит от анатомических особенностей, например, у отдельных людей имеется большее, чем обычно, количество ребер или позвонков. Масса скелета, в среднем, составляет около 20% от общей массы тела, пишет Википедия.

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