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Археологи были сильно удивлены, открыв самую древнюю в мире бутылку вина

Сергей Кущ
21 октября 2024, 12:51
172
Они явно не ожидали такого увидеть.
Археологи остались совершенно ошеломлены, открыв самую древнюю в мире бутылку вина
Археологи остались совершенно ошеломлены, открыв самую древнюю в мире бутылку вина / Коллаж Главред, фото: Juan Manuel Román et al., Journal of Archaeological Science Reports

В этой статье:

  • Артефакты были помещены в гробницу
  • Это вино является одним из самых древних из когда-либо найденных
  • В урне нашли не только вино

Стеклянная урна возрастом 2 000 лет была обнаружена пять лет назад в историческом городе Кармона, Андалусия. Ранее в этом году стало известно, что внутри урны была обнаружена жидкость, которая, как подтвердили анализы, оказалась вином.

Датируемое четвертым веком, это вино является одним из самых древних из когда-либо найденных. Содержимое урны отражает гендерные различия в погребальных обычаях римского общества, пишет The Express.

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"Сначала мы были очень удивлены тем, что в одной из урн сохранилась жидкость", - признался археолог Хуан Мануэль Роман.

Однако на этом сюрпризы не закончились: вместе с золотым кольцом в урне также находились кремированные кости мужчины. Это позволило больше узнать о погребальных ритуалах римского периода в Испании.

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Исследователи считают, что это "не совпадение", что останки принадлежат мужчине, поскольку древние римляне запрещали женщинам пить вино, считая его "мужским напитком".

В другой урне из гробницы находились останки женщины, но следов вина не было. Вместо этого в ней находились три янтарных украшения, флакон духов с ароматом пачули и остатки шелковой ткани.

Эти артефакты были помещены в гробницу в соответствии с римскими представлениями о том, что нужно покойному для путешествия в загробный мир. Они считали, что предметы, взятые с собой в могилу, могут пригодиться им после смерти.

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