6-дневное погружение в темноту в декабре 2020: что нужно знать о заявлении NASA

Земля на 6 дней погрузится в темноту с 16 декабря 2020 - что происходит / 1zoom.ru

Еще в начале года многих людей взбудоражила новость про то, что "Земля на 6 дней погрузится в почти полную темноту". Авторство приписывалось NASA. И даже приводились конкретные даты 6 дней темноты 2020 – с 16 декабря по 22 декабря.

До часа Х осталось всего несколько дней – поэтому новость всплыла снова. Главред разобрался, что происходит и стоит ли ждать, что Земля погрузится во тьму на 6 дней 2020.

Для начала отметим, что новость не нова: вначале сообщение о том, что Земля погрузится в темноту на 6 дней, было не про 2020 год – а про 2014-й. Впрочем, даты "веерного отключения планетарного масштаба" указывались те же – с 16-го по 22 декабря.

Читайте также"Конец мира наступит в 2020 году": в NASA предупредили о падении астероидаПри этом здесь важен первоисточник, а им выступает сатирический сайт Huzlers, который открыто специализируется на фейках. Заведомо ложные "сенсации" – их редакционная политика. Само же NASA никаких подтверждений, что Земля окажется в темноте на шесть дней – не давало.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в декабре 2020 года Земле грозит глобальная катастрофа, связанная с астероидом. Собеседник предупредил, что в 2020-м в океан непременно упадут какие-то небесные тела, и это спровоцирует "колоссальные цунами".

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