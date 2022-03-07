12-й день войны России против Украины: враг бомбит украинские города с аэродромов Беларуси

В Генштабе опубликовали свежую информацию по состоянию на 06.00 понедельника, 7 марта, по российскому вторжению / Фото Reuters

Начался двенадцатый день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

Как сообщили в Генштабе, российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Город Ирпень под Киевом остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет. Оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

"Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, который негативно освещает деятельность Вооруженных Сил Украины", - отметили в Генштабе.

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При этом украинские защитники осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного приступа, а также сдается в плен.

Как сообщал Главред, российские войска снова пытаются войти в Николаев. Они ударили по городу из реактивных систем залпового огня.

Обстрел начался в 05:00 часов утра 7 марта. Продолжается бой в Корабельном районе. В части города исчезли свет и вода.

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